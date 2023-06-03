В Пентагоне заявили об отсутствии прогресса по контролю над вооружениями между США и КНР

Необходимо сначала переговорить с китайской стороной, чтобы "проделать какую-то работу" в этом направлении, отметил Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Прогресс в области контроля над вооружениями между Соединенными Штатами и Китаем отсутствует. Это подтвердил в субботу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" министр обороны США Ллойд Остин.

"Однако в плане конкретных свежих новостей относительно взаимодействия с КНР по контролю над вооружениями - нет, у меня таковых не имеется. Сначала с ними нужно переговорить. Как только они ответят на телефонный звонок, нам, может быть, удастся проделать какую-то работу", - сказал шеф Пентагона.

В четверг Остин утверждал, что китайский министр обороны Ли Шанфу отказался от проведения встречи с ним на полях форума "Шангри-Ла диалог". Со своей стороны официальный представитель Минобороны республики Тань Кэфэй подчеркнул, что американские власти должны исправить ошибки и создать необходимые условия для контактов глав военных ведомств двух государств. США ввели санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу руководил управлением вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте 2023 года. Короткий личный контакт между Ли Шанфу и Остином в Сингапуре все же состоялся.

Как заявил ранее в пятницу помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон готов к двусторонним переговорам по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином "без предварительных условий". Как он при этом уточнил, выражение "без предварительных условий" не означает, что США не будут "привлекать к ответственности" ядерные державы за "безрассудное поведение".

В Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте оставили без ответа просьбу ТАСС пояснить, что означают на практике высказывания Салливана, готов ли Вашингтон немедленно возобновить с Москвой диалоги по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, которые США сами же ранее и заморозили.