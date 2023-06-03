В Пентагоне сообщили об опасных маневрах авиации КНР в отношении самолетов США

Глава оборонного ведомства Ллойд Остин отметил, что США продолжат работу над обеспечением свободы судоходства и полетов в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Количество осуществляемых Китаем перехватов самолетов США и их союзников вызывает у Вашингтона тревогу. Об этом заявил в субботу американский министр обороны Ллойд Остин, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог". Трансляция велась на сайте Пентагона.

"КНР продолжает осуществлять вызывающее тревогу количество перехватов самолетов США и союзников, которые совершают законные полеты в международном воздушном пространстве", - утверждал Остин. "Мы как раз недавно видели еще один вызывающий тревогу случай агрессивного и непрофессионального проведения полета [самолета] КНР", - сказал он.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы ни одно государство не могло устанавливать контроль над общими водными путями. В Южно-Китайском море мы продолжим работать с союзниками и партнерами над обеспечением свободы судоходства и полетов", - отметил Остин. "Нас не остановят опасные действия на море и в международном воздушном пространстве", - подчеркнул он.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США во вторник заявило о якобы агрессивном маневре китайского истребителя вблизи американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем. Истребитель Народно-освободительной армии Китая пролетел перед RC-135, утверждала американская сторона. По версии Пентагона, самолет США выполнял "регулярные безопасные операции" над Южно-Китайским морем.

Эти заявления прокомментировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она подчеркнула, что США обязаны прекратить провокации с отправкой кораблей и самолетов-разведчиков к границам Китая. По словам Мао Нин, Китай будет и впредь принимать необходимые меры для твердой защиты своих суверенитета и безопасности.