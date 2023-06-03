В Пентагоне заявили, что США не подталкивают Китай к конфликту с Тайванем

Американский министр обороны Ллойд Остин также подчеркнул, что конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания "повлияет на мировую экономику немыслимым образом"

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты никоим образом не подталкивают Китай к конфликту с Тайванем. С таким утверждением выступил в субботу американский министр обороны Ллойд Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог".

"Я не согласен с постановкой вопроса о том, что мы пытаемся подтолкнуть Китай к конфликту. На самом деле все совершенно наоборот. Мы делаем все, что в нашей власти, чтобы сохранить свободным и открытым Индо-Тихоокеанский регион, - сказал он. - Наша политика не изменилась, и мы не хотим видеть каких-либо изменений, инициированных какой-либо из сторон".

Остин добавил, что "любые разногласия необходимо решать посредством дипломатии", а также подчеркнул, что конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания "повлияет на мировую экономику немыслимым образом".

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывало несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов. Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.

"Шангри-Ла диалог" проводится ежегодно с 2002 года, в 2020 и 2021 годах форум отменяли из-за пандемии. Организатором крупнейшего в Азиатско-Тихоокеанском регионе форума по безопасности выступает Международный институт стратегических исследований. В прошлом году из-за ситуации на Украине организаторы отозвали приглашение российской стороне принять участие в форуме, в этом году приглашение РФ не направлялось.