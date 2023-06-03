Канада направит третий корабль в Индо-Тихоокеанский регион

ВМС страны также будут активнее участвовать в международных военных учениях в регионе, отметила глава Минобороны Канады Анита Ананд

ОТТАВА, 3 июня. /ТАСС/. Канада нарастит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, направив туда третий военный корабль. Об этом заявила в субботу канадский министр национальной обороны Анита Ананд, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог". Трансляция велась на сайте конференции.

"Канада усилит <...> военно-морское присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе с двух до трех военных кораблей", - сказала она. В частности, по словам министра, особое внимание будет уделено Индийскому океану. Ананд добавила, что ВМС Канады намерены активнее участвовать в международных военных учениях в регионе.

В конце марта в Минобороны Канады сообщили, что в Индо-Тихоокеанский регион направились фрегат Montreal и судно обеспечения Asterix ВМС Канады для усиления военного присутствия страны в этой части света.