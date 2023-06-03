Глава британского МО посоветовал импортерам российского оружия "вернуть его продавцу"

По словам Бена Уоллеса, оно якобы "не очень хорошо работает"

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с утверждением, что произведенное в России оружие не отвечает стандартам качества, и посоветовал странам-импортерам "вернуть его обратно продавцу". Свою точку зрения он изложил в субботу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог". Трансляция велась на сайте форума.

"Если среди присутствующих есть те, кто потратил много средств на российское вооружение, то я на вашем месте вернул бы его обратно продавцу. Принимая во внимание то, что я видел на Украине, я бы призвал вас не тратить свои деньги на российское вооружение", - сказал глава Минобороны, аргументировав свою позицию тем, что оно якобы "не очень хорошо работает". Обоснований своей версии Уоллес не привел, однако выразил уверенность, что вооружение, используемое странами НАТО, является "одним из самых лучших в мире".

Ранее генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев заявил, что сейчас оружие России, поставляемое более чем в сто стран, вышло на качественно новый виток развития, созданы высокотехнологичные комплексы и системы, которые задают планку производителям оружия всего мира. По его словам, вся предлагаемая продукция способна безотказно работать в широком диапазоне климатических условий, а опыт боевого применения в военных конфликтах и крупных антитеррористических операциях различными государствами показал ее эффективность и соответствие заявленным характеристикам. Как подчеркнул Михеев, будущее ракетных технологий - в гиперзвуке, РФ опередила другие страны в этой сфере и останавливаться на достигнутом не собирается.