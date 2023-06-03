Глава МО Индонезии предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине

Также Прабово Субианто призвал немедленно прекратить огонь

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена в субботу во время его выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог". Трансляция велась на сайте форума.

Первый пункт индонезийского плана содержит призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами. "Второе - каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны", - отметил глава Минобороны, пояснив, что там необходимо оперативно разместить международные миротворческие силы.

Он также считает, что "ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей". Субианто не уточнил, что подразумевается под такими территориями. По его словам, Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН.

Министр утверждал, что перечисленные им меры уже "продемонстрировали свою эффективность в ходе истории", приведя в пример ситуацию на Корейском полуострове. "Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном решении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что намного лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей", - сказал он.

"И давайте не будем здесь возлагать вину на какую-либо из сторон: всегда есть две версии конфликта. И каждая из сторон уверена в своей правоте", - добавил Субианто. Он также призвал участников форума "Шангри-Ла диалог" принять декларацию с призывом к немедленному прекращению огня на Украине. "Я не знаю, могут ли предложенные мной вещи быть принятыми, но хотя бы давайте попробуем представить конкретные рекомендации", - заявил глава Минобороны.

"Шангри-ла диалог" проводится регулярно с 2002 года, в 2020 и 2021 годах конференция отменялась из-за пандемии коронавируса. Организатором крупнейшего в Азиатско-Тихоокеанском регионе форума по безопасности выступает лондонский Международный институт стратегических исследований. В 2022 году из-за ситуации на Украине организаторы отозвали приглашение российской стороне участвовать в форуме, в 2023 году оно не направлялось.