Глава Евросовета пригласил президента Киргизии посетить Брюссель с визитом

Шарль Мишель в ходе встречи с Садыром Жапаровым также отметил, что партнерство ЕС со странами Центральной Азии в итоге должно привести к усилению экономического взаимодействия

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 3 июня. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Киргизии Садыра Жапарова посетить Брюссель с визитом.

"Убежден, что вся наша работа приведет к обозначению новых направлений для двустороннего сотрудничества. Хотел бы пригласить вас в Брюссель, чтобы дать дополнительный толчок двусторонним отношениям", - сказал он в киргизском городе Чолпон-Ата во время встречи с Жапаровым.

По словам Мишеля, активизация партнерства ЕС со странами Центральной Азии, в том числе с Киргизией, должна привести в итоге к "усилению экономического взаимодействия" между сторонами. Он также выразил уверенность, что готовящееся новое соглашение о расширенном партнерстве между республикой и ЕС "позволит открыть новое пространство для сотрудничества", в том числе в сфере энергетики.

"Необходимо также работать над повышением вашего потенциала, в том числе касающегося энергетической сферы. Мы готовы вас поддержать во всем, чтобы эти проекты были внедрены", - продолжил глава Евросовета.

В свою очередь президент Киргизии подчеркнул, что республика заинтересована в расширении партнерства с ЕС в экономическом направлении, особенно в сфере инвестиций. При этом Жапаров заверил, что в Бишкеке рассчитывают на помощь европейских партнеров в области развития демократии в республики.

Мишель прибыл в Киргизию 2 июня, в Чолпон-Ате он также принял участие во втором саммите Центральная Азия - Европейский союз.