Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель

Однако глава внешнеполитической службы ЕС уточнил, что Запад продолжит оказывать Киеву военную поддержку, потому что только так можно достичь мира

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине может завершиться за несколько недель, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву.

"Я знаю, как завершить войну на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель", - заявил он в субботу, выступая на проходящем в Сингапуре форуме "Шангри-Ла диалог". Трансляция велась на сайте форума.

В то же время Боррель задался вопросом, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. "Это важно или неважно? Если это важно, тогда мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Белоруссией", - утверждал он.

"Вопрос не в том, чтобы завершить войну, а в том, как мы завершим войну", - добавил Боррель, подчеркнув, что Запад продолжит оказывать Украине военную поддержку именно потому, что хочет мира на Украине.