В Сеуле считают, что в Совбезе ООН игнорируют "незаконное поведение" Пхеньяна

Оно нарушает "международный порядок, основанный на правилах", заявил министр обороны Республики Корея Ли Чжон Соп

СЕУЛ, 3 июня. /ТАСС/. "Страны с важными обязанностями" в Совете Безопасности ООН игнорируют "незаконное поведение" Пхеньяна, в то время как ракетная и ядерная программы КНДР вызывают гонку вооружений в регионе. Об этом в субботу заявил министр обороны Республики Корея Ли Чжон Соп в ходе выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог".

По его словам, "некоторые страны" игнорируют "незаконное поведение" КНДР, которое нарушает "международный порядок, основанный на правилах". "Это создает пробелы в соблюдении санкций против Северной Кореи, принятых в Совете Безопасности ООН. Из-за возражений стран с важными обязанностями, несмотря на беспрецедентное число пусков ракет в прошлом году, ни одна новая резолюция Совета Безопасности ООН не была принята", - отметил Ли Чжон Соп.

"Безрассудная разработка ракет и ядерного оружия Пхеньяном провоцирует опасения распространения ядерного оружия, что вызывает гонку вооружений в регионе. Это усугубляет дилемму безопасности, которая заключается в росте стоимости безопасности для всех стран", - сказал министр.

Ли Чжон Соп отметил, что отсутствие реакции на действия Пхеньяна приведет к ухудшению ситуации в сфере безопасности не только в регионе, но и на планете. "Северная Корея - единственная страна в мире, которая угрожает превентивным ядерным ударом конкретному государству", - отметил южнокорейский министр. По его словам, Пхеньян нарушил межкорейскую декларацию 1991 года о безъядерном статусе Корейского полуострова и подрывает систему ядерного нераспространения.

Кроме того, министр призвал международную общественность соблюдать санкции против КНДР и осудить ее ракетные пуски, чтобы способствовать возвращению Пхеньяна к переговорам о денуклеаризации.