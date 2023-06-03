Министр обороны Индии 5-6 июня проведет переговоры с коллегами из ФРГ и США

Их встречи пройдут в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх проведет переговоры с коллегами из США и ФРГ Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, встречи состоятся 5 и 6 июня в Нью-Дели. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны южноазиатской республики.

"Министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус посетят Нью-Дели для двусторонних переговоров с министром обороны Раджнатхом Сингхом", - сообщило ведомство.

Встреча с американским коллегой состоится в понедельник, на следующий день Сингх встретится с немецким министром. "Возможными темами переговоров станет целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества в сфере обороны с фокусом на промышленную кооперацию", - добавили в ведомстве.

Визит Ллойда продлится два дня, тогда как Писториус проведет в Индии четыре дня. Помимо переговоров с министром у него запланированы встречи с представителями индийской армии, а также руководством предприятий местного ВПК. Помимо Нью-Дели Писториус посетит Мумбаи.