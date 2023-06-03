Замглавы генштаба Китая обвинил главу Пентагона в искажении статуса Тайваня

Цзин Цзяньфэн отметил, что Пекин "не ищет конфликта и конфронтации", но и "не дрогнем перед травлей и запугиваниями"

ГОНКОНГ, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн в субботу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" обвинил министра обороны Ллойда Остина в намеренном искажении статуса Тайваня. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Как указывает издание, генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Цзин Цзяньфэн обвинил Остина в искажении фактов о статусе острова. "Во-первых, есть только один Китай, и Тайвань является неприкосновенной и неотъемлемой частью китайской территории. Во-вторых, принцип одного Китая отражает общий консенсус международного сообщества. В-третьих, общее ожидание и священная ответственность всего китайского народа, включая наших соотечественников на Тайване, заключается в завершении воссоединения родины", - приводит его слова газета.

"Для ясности отмечу, что мы не ищем конфликта и конфронтации, но мы и не дрогнем перед травлей и запугиваниями", - резюмировал замначальника Объединенного штаба НОАК.

Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности указал, что США никоим образом не подталкивают Китай к конфликту с Тайванем. Как заверил глава Пентагона, конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания стал бы настоящей катастрофой, поэтому Вашингтон настроен на сохранение мира в регионе.

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года НОАК регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывало несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов. Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.

"Шангри-Ла диалог" проводится ежегодно с 2002 года, в 2020 и 2021 годах форум отменяли из-за пандемии. Организатором крупнейшего в Азиатско-Тихоокеанском регионе форума по безопасности выступает Международный институт стратегических исследований. В прошлом году из-за ситуации на Украине организаторы отозвали приглашение российской стороне принять участие в форуме, в этом году приглашение РФ не направлялось.