Глава Деснянского района Киева призвал Кличко подать в отставку вместе с ним

Дмитрий Ратников прокомментировал инициативу мэра об отстранении главы района от должности на период расследования по недоступности убежищ для граждан

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников призвал мэра города Виталия Кличко подать в отставку вместе с ним из-за скандала вокруг убежищ.

"Предлагаю написать такие заявления вдвоем, вы и я, одновременно", - сказал Ратников в пятницу в эфире национального телемарафона, комментируя инициативу мэра об отстранении главы района от должности на период расследования по недоступности убежищ для граждан.

Ранее на сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой отстранить Кличко от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с неудовлетворительной организацией работы бомбоубежищ столицы.

В середине мая жители нескольких украинских городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. По данным украинского агентства ТСН, закрытым оказалось каждое второе укрытие. Многочисленные жалобы поступали и от жителей Киева. В начале недели президент Владимир Зеленский потребовал от местных властей обеспечить доступ в убежища, но в ночь на 1 июня киевляне вновь столкнулись с этой проблемой. В тот же день президент заявил, что столичные чиновники понесут за это ответственность, и пригрозил нокаутом, намекая на боксерское прошлое Кличко. В свою очередь мэр 2 июня направил в правительство письмо с предложением уволить Ратникова. Кроме того, он записал видеообращение, в котором предложил президенту страны разделить с ним ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города, которых назначает лично глава государства.

Ситуация с бомбоубежищами в столице в очередной раз обострила давний конфликт офиса президента с Кличко. Сам он считает, что за давлением на него стоят опасения команды Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах. По мнению экспертов, команда Зеленского делает все, чтобы снизить шансы нынешнего мэра столицы на будущий успех на президентских выборах. В этой борьбе офис президента опирается на поддержку США, которые не хотят видеть у власти Кличко, поскольку он является креатурой Германии.