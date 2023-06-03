Жапаров считает, что новое соглашение о партнерстве с ЕС позволит расширить связи

Президент Киргизии рассчитывает на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Брюсселем

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 3 июня. /ТАСС/. Новое соглашение о расширенном партнерстве между Киргизией и Европейским союзом позволит сторонам существенно расширить уже имеющиеся связи. Об этом на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Чолпон-Ате заявил президент республики Садыр Жапаров.

"Считаю, что заключение данного соглашения будет иметь важное значение для обеих сторон. Оно должно укрепить и углубить существующие отношения, проложив путь к расширению сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. Соглашение, в первую очередь, заложило бы прочную правовую базу для сотрудничества в новом формате", - сказал Жапаров.

По его словам, киргизская сторона с подписанием этого документа рассчитывает на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как он заверил, республика и Евросоюз в настоящее время стремятся "расширить торговлю, инвестиции и обмен между людьми". "Кыргызская Республика готова работать рука об руку с Европейским союзом в решении общих вопросов, развитии диалога и поиске устойчивых решений", - отметил президент Киргизии.

Предыдущее соглашение о расширенном партнерстве между Киргизией и ЕС денонсировано несколько лет назад Бишкеком в связи с утратой этим документом актуальности. В настоящее время стороны завершают работу над проектом нового документа. Мишель прибыл в Киргизию с официальным визитом 2 июня, в Чолпон-Ате он также принял участие в саммите Центральная Азия - ЕС.