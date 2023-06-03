Си Цзиньпин призвал содействовать расцвету культуры Китая

Председатель КНР посетил Национальный архив и Китайскую академию истории, где проходят различные выставки в области сохранения архивов и исторических исследований

ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал содействовать расцвету культуры для построения современной китайской цивилизации. Об этом сообщает в субботу газета "Жэньминь жибао".

Глава государства, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), выступил с речью на совещании по культурному наследию и развитию в пятницу. Он также посетил Национальный архив и Китайскую академию истории, где проходят различные выставки в области сохранения архивов и исторических исследований.

"При наличии безопасного и стабильного общества у Китая есть желание и способность унаследовать национальную культуру", - приводит издание слова Си Цзиньпина. "Многие важные элементы превосходной традиционной китайской культуры совместно формируют характер китайской цивилизации", - отметил председатель КНР.

"Мирный характер китайской цивилизации, - добавил Си Цзиньпин, - определяет, что Китай всегда был строителем мира во всем мире, вносил свой вклад в глобальное развитие и являлся защитником международного порядка". Он также указал, что Китай неизменно поддерживал сотрудничество и не вступал в конфронтацию.

Си Цзиньпин призвал к усилиям по поддержанию открытости и инклюзивности, наследованию и развитию традиционной культуры Китая, содействию восприятию иностранной культуры и постоянному культивированию культуры с китайской спецификой в новую эпоху. Он также высоко оценил "предприимчивый дух китайской нации, которая не боится новых вызовов и открыта для всего нового".