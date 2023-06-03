СМИ сообщили о вводе подкрепления суданской армии в Хартум

Как заявил телеканал Al-Hadath, вооруженные силы будут участвовать в "военных операциях в центральном районе" города, несмотря на соглашение о гуманитарном перемирии со спецназом

КАИР, 3 июня. /ТАСС/. Армия Судана стягивает свои силы в город Хартум, несмотря на соглашение о гуманитарном перемирии с силами быстрого реагирования (спецназом), которое истекает в субботу вечером. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

По информации его источников, подкрепления ВС в ближайшее время будут участвовать в "военных операциях в центральном районе Хартума". С утра в столице слышны звуки взрывов, в городе Омдурман идет артиллерийский обстрел. Al-Hadath также сообщает об ожесточенных столкновениях между сторонами конфликта к западу от Хартума с использованием тяжелого вооружения.

В среду армия Судана заявила, что приостанавливает участие своих представителей в переговорах в Джидде по той причине, что силы быстрого реагирования, по убеждению армии, отказываются выводить свои отряды из больниц и жилых помещений. Позднее Саудовская Аравия и США выступили с совместным заявлением, в котором уведомили о приостановке консультаций до тех пор, пока "стороны не дадут понять своими действиями, что они серьезно относятся к соблюдению перемирия".