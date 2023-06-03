МИД Азербайджана призвал граждан избегать поездок в Иран

В ведомстве посоветовали въезжающим в эту страну сохранять бдительность

БАКУ, 3 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана обратилось к гражданам страны с призывом воздержаться от поездок в Иран.

"Гражданам Азербайджанской Республики настоятельно рекомендуется не посещать Исламскую Республику Иран без необходимости, а въезжающим в эту страну - сохранять максимальную бдительность", - отмечается в обращении ведомства, распространенном в субботу.

МИД рекомендовал находящимся в настоящее время в Иране гражданам Азербайджана соблюдать "правила безопасности".

В пятницу Азербайджан направил иранской стороне ноту протеста в связи с арестом азербайджанского гражданина Фарида Сафарли. Иранские власти обвиняют его в шпионаже. Сафарли - студент одного из вузов Германии, прибывший, по данным азербайджанских СМИ, в Иран в начале марта. Тогда же он перестал выходить на связь с семьей. Азербайджанская сторона ранее требовала от иранских властей прояснить судьбу своего гражданина.