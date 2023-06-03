3 июня, 08:55
Военная операция на Украине

Шольца обвинили в разжигании войны на Украине на мероприятии социал-демократов

Канцлер Германии заявил, что остановить конфликт может Россия, выведя войска

ТАСС, 3 июня. Канцлер ФРГ Олаф Шольц был вынужден ответить на выкрики из толпы во время мероприятия Социал-демократической партии Германии, которое состоялось в пятницу в городе Фалькензе под Берлином. Об этом сообщила газета Bild.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Согласно распространенному видео, несколько десятков человек из числа посетителей выкрикивали во время его речи словосочетания "разжигатель войны" и "мир без оружия", требуя таким образом остановить конфликт на Украине. Шольц со своей стороны ответил, что остановить конфликт может Россия, выведя войска.

Bild уточняет, что некоторые из тех, кто перебивал Щольца, "известны как правые блогеры" или "противники вакцинации". 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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