Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению

По словам главы государства, оно может пойти по разным сценариям и дорого обойтись Киеву

ТАСС, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что грядущее контрнаступление может пойти совершенно по разным сценариям. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью газете The Wall Street Journal.

"Я не знаю, сколько времени это займет, - сказал Зеленский. - Честно говоря, это (контрнаступление - прим. ТАСС) может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы намерены это сделать, и мы готовы". Он добавил, что это контрнаступление может дорого обойтись Украине.

Кроме того, касаясь вопроса НАТО, Зеленский отметил, что если Киеву на саммите в Вильнюсе не дадут сигнал о готовности принять ее в Североатлантический альянс, то Украина не будет представлена на этом мероприятии. "Если нам не дадут сигнал в Вильнюсе, я считаю, что нет смысла Украине быть на саммите", - отметил он.

Тема возможного контрнаступления украинских войск обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.