Каждое четвертое убежище на Украине оказалось либо закрыто, либо непригодно

Министр внутренних дел страны Игорь Клименко сообщил о результатах проверки более 4 800 бомбоубежищ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Каждое четвертое бомбоубежище на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию. Об этом по итогам проверки заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Проверено более 4 800 убежищ на всей территории страны. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893", - цитирует его в Telegram-канале пресс-служба министерства.

По словам министра, все нарушения зафиксированы, составленные акты переданы ответственным органам.

В середине мая жители украинских городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. По данным украинского агентства ТСН, закрытым оказалось каждое второе укрытие. Многочисленные жалобы поступали и от жителей Киева. В начале недели президент Украины Владимир Зеленский потребовал от местных властей обеспечить доступ в убежища, но в ночь на 1 июня киевляне вновь столкнулись с этой проблемой. В четверг президент заявил, что столичные чиновники понесут ответственность, и пригрозил нокаутом, намекая на боксерское прошлое мэра Киева Виталия Кличко.

В ответ градоначальник предложил Зеленскому разделить с ним ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города, и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент. Кличко напомнил Зеленскому, что у мэра нет полномочий не только уволить главу района, но даже объявить ему выговор. Он также направил в правительство письмо с предложением уволить главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова, откуда поступило больше всего жалоб на закрытие убежища. В свою очередь Ратников предложил Кличко вместе подать в отставку.