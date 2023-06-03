Япония, США и Австралия проведут совместные учения с использованием F-35

Главы оборонных ведомств трех стран условились укреплять сотрудничество в том числе в области обмена информацией

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Япония, США и Австралия условились укреплять оборонное сотрудничество и активизировать проведение совместных учений, в том числе учений ВВС с использованием истребителей F-35. К соответствующей договоренности пришли главы оборонных ведомств трех стран по итогам переговоров, прошедших в субботу в Сингапуре.

Согласно совместному заявлению сторон, опубликованному Министерством обороны Японии, главы ведомств условились укреплять сотрудничество в области обороны и расширять масштаб совместных учений. В частности, стороны договорились провести совместные учения на территории Австралии, в которых будут задействованы F-35. Главы оборонных ведомств трех стран также условились активизировать и углубить сотрудничество в области обмена информацией.

Также подчеркивается, что министры обороны трех государств в ходе прошедших переговоров выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. "Министры выступили решительно против притязаний и действий Китая, которые противоречат международному праву", - говорится в документе.

Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который обострился в сентябре 2012 года после покупки их властями Токио у частных владельцев. В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. В этот спор вовлечены КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.