Белоруссия считает, что исследование "серых зон" истории повысит устойчивость СГ

Министр иностранных дел республики Сергей Алейник также отметил необходимость определить единое понимание сути процессов общей истории двух государств

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Исследование "серых зон" общей истории Белоруссии и России и определение единого понимания сути исторических процессов поможет повысить внутреннюю устойчивость Союзного государства (СГ). Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"Вопиющие искажения нашей истории, которые мы наблюдаем сегодня, те факты манипулирования людьми и навязывания им откровенно фейковой картины мира, поставили задачу сохранения и защиты исторической правды в разряд наших безусловных приоритетов. Помимо этого, перед белорусскими и российскими историками стоит и другая, также по-своему важная задача - исследование так называемых серых зон нашей общей истории с выходом на объективное понимание и единую трактовку сути и значения исторических процессов", - говорится в приветствии Алейника участникам проходящего в Москве Российско-белорусского форума историков.

Глава МИД Белоруссии отметил, что "это очень тонкая и деликатная работа, сопряженная с активным поиском, дискуссиями, переосмыслением". "Но она Союзному государству необходима для повышения его внутренней устойчивости", - подчеркнул министр.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства указал на важную практическую задачу, которая в настоящее время стоит не только перед историками. По его словам, необходимо обеспечить "эффективное использование исторических знаний как в подготовке важнейших управленческих решений, стратегий и концепций развития государств, так и в повседневной работе всех ветвей власти".

"Четвертая важнейшая задача историков - образовательная, просветительская", - обратился глава МИД Белоруссии к участникам форума.