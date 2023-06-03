Армия Израиля сообщила о нейтрализации напавшего на солдат у границы с Египтом

Израильские солдаты продолжили обыскивать район

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июня. /ТАСС/. Израильская армия сообщила о нейтрализации в перестрелке неизвестного, напавшего в субботу на военных в районе границы с Египтом.

"Во время столкновения с нападавшим на израильской территории некоторое время назад между нападавшим и солдатами израильской армии завязалась перестрелка. Солдаты ответили боевыми выстрелами и нейтрализовали нападавшего", - говорится в заявлении военных. "Солдаты продолжают обыскивать район", - добавили в пресс-службе армии.

Ранее в субботу израильские военные сообщили о перестрелке в районе границы с Египтом. После этого министр обороны Израиля Йоав Галант "провел оценку ситуации с начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля и руководством оборонного ведомства", информировала пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Радио Kan ранее сообщило, что в результате инцидента в области безопасности в районе населенного пункта Ницана близ границы с Египтом ранения получили два человека. На израильско-египетской границе нередко пресекаются попытки контрабанды наркотиков, отмечает газета The Times of Israel. В последние годы произошло несколько перестрелок между контрабандистами и израильскими солдатами, указывает издание.