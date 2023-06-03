Венгрия сообщила, что не сменит позицию по кризису на Украине

Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее заявил о необходимости прекратить огонь и начать мирные переговоры

БУДАПЕШТ, 3 июня. /ТАСС/. Венгрия не изменит своей позиции в отношении конфликта на Украине, несмотря на нападки украинских политиков на премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Украинские политики обрушились с нападками на Виктора Орбана после того, как премьер-министр в очередной раз призвал к скорейшему установлению мира. В этом нет ничего нового. Политики, выступающие за мир, регулярно сталкиваются с нападками и критикой. Но мы не сдадимся! Мы по-прежнему будем настаивать, что самая важная задача сейчас - сохранить человеческие жизни", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Сийярто отметил, что "чем дольше будет идти война, тем больше людей погибнет". По его словам, "каждый день войны приводит к гибели сотен или тысяч людей". "Все должны наконец увидеть, что этот конфликт не может быть разрешен на поле боя! Там будут только погибшие! Решение находится за столом переговоров! Именно там можно спасти жизни людей", - заявил министр.

О необходимости прекратить огонь и начать мирные переговоры по Украине как раз говорил в пятницу в интервью радиостанции Kossuth Орбан. Он также отмечал, что Киеву не следует предпринимать попытки осуществить контрнаступление украинских войск, поскольку это приведет к огромным жертвам с их стороны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Орбану адресовать призывы о мире в первую очередь Москве.

Две карты

Одновременно с критикой Орбана в Киеве раздались недовольные голоса по поводу видеоролика, появившегося на сайте правительства Венгрии с призывом к миру на Украине. Украинским политикам не понравилось, что в какой-то момент в нем на пару секунд всплывает условная карта Европы, на которой Украина закрашена одним цветом, а Крым, как и вся территория России, - другим.

Одновременно с этим видеороликом в Венгрии появился другой, также размещенный на сайте правительства и демонстрируемый сейчас по национальному телевидению, в котором тоже есть карта, но на ней Крым отнесен к Украине. Оба видеоролика - политическая реклама, предназначенная для венгерских граждан и направленная исключительно против внутренней оппозиции, которая, по мнению правительства, "пытается втянуть Венгрию в войну на Украине".

Руководство Венгрии неоднократно заявляло, что "поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины" и осуждает действия России. В этом смысле его позиция соответствует общей позиции Евросоюза.

В то же время Венгрия по-прежнему отказывается поставлять оружие на Украину и не разрешает его транспортировку по своей территории другими странами. Она последовательно с самого начала украинского конфликта призывает к его урегулированию мирным путем за столом переговоров. По мнению Венгрии, участвовать в них должны нет только Украина и Россия, но и Соединенные Штаты, поскольку они оказывают Киеву основную политическую, финансовую и военную поддержку в противостоянии с Москвой.