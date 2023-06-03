Турция по просьбе НАТО направит батальон сил спецназначения в Косово

Министерство национальной обороны республики сообщило, что развернутое подразделение будет переведено в казармы "Султан Мурат" 4-5 июня

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Турция направит батальон сил спецназначения в Косово 4-5 июня по запросу НАТО. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны республики.

"После событий в Косове по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косово (СДК, англ. KFOR - прим. ТАСС). Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы "Султан Мурат" в Косове 4-5 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое получили тяжелые ранения. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул 29 мая, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.