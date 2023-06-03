На церемонии инаугурации Эрдогана будут присутствовать высокопоставленные лица из 78 стран

Также будут присутствовать представители международных организаций, включая НАТО, Организацию тюркских государств и Организацию исламского сотрудничества, сообщил источник в канцелярии турецкого лидера

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Высокопоставленные лица из 78 стран мира будут присутствовать в субботу на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"В церемонии инаугурации в президентском комплексе примут участие высокопоставленные лица из 78 стран. Ожидается участие 21 главы государств, 13 премьер-министров, представители парламента и министерств. Также будут присутствовать представители международных организаций, включая НАТО, Организацию тюркских государств и Организацию исламского сотрудничества", - сказал собеседник агентства.

Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба Госдумы. Отмечается, что Володин "примет участие в церемонии инаугурации по поручению президента РФ Владимира Путина".

Ожидается, что в 14:00 мск начнется церемония принятия Эрдоганом присяги в парламенте, после чего он официально вступит в должность президента Турции. После этого в президентском комплексе пройдет церемония инаугурации, вслед за которой пройдет торжественный ужин по этому случаю. Поздно вечером в Анкаре Эрдоган объявит новый состав кабинета министров.

В первом туре президентского голосования 14 мая участвовали четыре кандидата - Эрдоган, его главный конкурент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, представитель "Альянса отцов" Синан Оган и бывший соратник Кылычдароглу Мухаррем Индже. Последний за два дня до голосования вышел из гонки, но ЦИК все равно постановил признать действительными отданные за него голоса. По результатам первого тура Эрдоган получил 49,51% голосов, Кылычдароглу - 44,88%, Оган - 5,17%, Индже - около 0,4%. Для победы надо было набрать более 50%.

Второй тур прошел 28 мая при явке 84,15%. В соответствии с официальными итогами 52,18% голосов избирателей получил Эрдоган.