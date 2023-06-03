3 июня, 11:24
Военная операция на Украине

На Украине отвергли предложение Индонезии о создании демилитаризованной зоны в районе СВО

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что этот план поможет России выиграть время

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил в субботу, что план мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенный Индонезией, не сработает, так как это поможет выиграть время российским войскам.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны <...> не сработают. Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Остановка огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться <...> и накопить силы", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Николенко подчеркнул, что долговременный мир на Украине возможен исключительно на основе "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский, выступая перед участниками саммита Группы двадцати в ноябре 2022 года, заявлял, что у Киева есть "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал этот план "несуразной инициативой", где "навалено все, что можно".

В субботу министр обороны Индонезии Прабово Субианто на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который предусматривает, в частности, прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН на линии боевого соприкосновения. Кроме того, он считает, что ООН должна организовать и провести референдумы "на спорных территориях". При этом Субианто не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь. 

Теги:
УкраинаИндонезияРоссияВоенная операция на Украине
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