Япония, США, Австралия и Филиппины впервые провели переговоры министров обороны

Стороны, в частности, договорились вместе работать над реализацией концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Главы оборонных ведомств Японии, США, Австралии и Филиппин в субботу на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", проходящего в Сингапуре, провели четырехсторонние переговоры. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Переговоры в подобном формате стороны провели впервые. Отмечается, что министры обороны условились продвигать четырехстороннее сотрудничество в области безопасности, а также вместе работать над реализацией концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Главы оборонных ведомств четырех стран также обсудили вопросы региональной безопасности.