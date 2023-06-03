Источник сообщил, что пост главы МИД Турции может занять руководитель разведки

Сейчас эту должность занимает Мевлют Чавушоглу

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Глава Национальной разведорганизации Турции Хакан Фидан с высокой долей вероятности войдет в новый состав кабмина республики в качестве министра иностранных дел вместо занимающего сейчас этот пост Мевлюта Чавушоглу. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в Анкаре.

"Действительно, о Фидане идет речь за кулисами, в том числе внутри правящей партии. Мы все узнаем сегодня вечером, когда президент (Реджеп Тайип Эрдоган - прим. ТАСС) огласит новый состав правительства. Однако назначение Фидана главой МИД крайне вероятно. У него есть богатый опыт в дипломатии, несмотря на то, что сейчас он в целом работает в довольно закрытой организации. Напомню, что он принимает прямое участие во многих внешнеполитических процессах, в частности, в нормализации отношений с Сирией, ездил для этого на заседания в Москве", - сказал собеседник.

Он напомнил, что Фидан с 2003 по 2007 годы руководил Турецким агентством по сотрудничеству и координации.

"Эта структура отвечает за оказание помощи, содействие развитию других стран с упором на тюркские. Так что это интенсивная дипломатическая работа. Если прогнозы оправдаются, то внешнеполитическая работа активизируется. Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения в сирийском, российском или американском векторах, но некоторое оживление можно ожидать", - считает источник.

Саму ситуацию с вероятной сменой главы МИД он объясняет принципами ротации, принятыми в администрации Эрдогана. То есть речи о недовольстве министрами не идет, а преследуется цель обновления кадров и оживления работы.

Эрдоган ранее принял присягу в парламенте и официально вступил в должность президента. Вечером, как ожидается, он огласит новый состав правительства. Считается, что свои посты могут сохранить только несколько действующих министров.