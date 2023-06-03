В порт Клайпеда зашел патрульный корабль ВМС Португалии

Он пробудет в Литве до 16 июня

ВИЛЬНЮС, 3 июня. /ТАСС/. Патрульный корабль военно-морских сил (ВМС) Португалии зашел в Клайпеду - литовский морской порт на Балтике. Об этом сообщило в субботу командование армии Литвы.

"В Клайпеде пришвартовался португальский патрульный корабль Figueira da Foz класса Viana do Castelo, построенный в 2004 году", - говорится в сообщении.

Его экипаж примет участие в совместных учениях с дислоцированным в Клайпеде с 2021 года подразделением морских пехотинцев армии Португалии, а также с кораблями литовских ВМС.

Португальский патрульный корабль пробудет в Литве до 16 июня.