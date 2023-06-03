Киев сделал демарш Будапешту за публикацию видео с картой Украины без Крыма

Украинская сторона считает, что "Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Временный поверенный Украины в Венгрии сделал официальный демарш за публикацию правительством страны видео с призывом к мирному урегулированию конфликта, где показана карта Украины без Крымского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии сделал официальный демарш Будапешту", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"30 мая на YouTube-канале правительства Венгрии было опубликовано видео с некорректным обозначением карты Украины. Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - указали в МИД.

Украинская сторона заявляет, что "Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО".