Президент Словакии считает, что страна может взять внешнеполитический курс как у Венгрии

Зузана Чапутова заявила, что это произойдет, если на парламентских выборах победу одержат находящиеся в оппозиции партии-популисты, и им удастся сформировать правительство

БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что страна после сентябрьских досрочных парламентских выборов может последовать во внешней политике курсом, который проводит премьер Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение она выразила в интервью, опубликованном в субботу новостным порталом politico.eu.

"Словакия могла бы последовать за Венгрией и стать трудным ребенком Евросоюза", - сказала Чапутова. Это произойдет, если на парламентских выборах победу одержат, как отметила она, находящиеся в оппозиции партии-популисты и им удастся сформировать правительство. "Возможно [в данном случае], это [внешняя политика Словакии] будет больше похоже на внешнюю политику венгерского премьера Виктора Орбана", - прогнозирует глава государства.

Чапутова заявила, что обеспокоена распространением дезинформации в Словакии и тем, что одним из итогов предстоящих выборов может стать значительное ослабление поддержки, которую республика оказывает Украине. По ее словам, российские нарративы находят отклик в словацком обществе. Это объясняется, в частности, позитивным отношением к общим славянским корням. Кроме того, согласно порталу, жители страны недовольны ростом инфляции, тарифов на энергию и конфликтом на Украине.

В Словакии, согласно опросам населения, наибольшие шансы на победу в предстоящих выборах имеет партия "Направление - социальная демократия", возглавляемая политическим оппонентом действующих властей, экс-премьером республики Робертом Фицо. Этот политический субъект поддерживает участие страны в Евросоюзе и НАТО, а также не оспаривает право Украины на самооборону. Тем не менее, социал-демократы выступают против словацкой военной помощи Киеву, призывают к прекращению военных действий и мирному процессу на Украине.