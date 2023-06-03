Кулеба выступил за необязательное выполнение Плана действий по членству в НАТО для Украины

Глава украинского МИД считает, что этот механизм изжил себя

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. План действий по членству (ПДЧ) в НАТО не должен быть для Украины обязательной процедурой в процессе ее вступления в альянс. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной.

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который изжил себя и не должен применяться к Украине", - приводит слова министра украинское издание "Европейская правда". Кулеба пояснил, что предоставление Украине ПДЧ при нынешних обстоятельствах "утратило актуальность в качестве следующего шага на пути к НАТО".

Он добавил, что одной из ключевых тем переговоров с эстонским коллегой стала подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. "Ключевое, безусловно, это шаг к членству Украины в НАТО и гарантии безопасности для Украины", - сказал Кулеба.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не вступит в НАТО до тех пор, пока на ее территории идут боевые действия. А 1 июня на саммите Европейского политического сообщества он заявил, что надежды Киева вступить в альянс "становятся все более отдаленными", и выразил из-за этого разочарование.

Финляндия и Швеция приступили к процедуре вступления в НАТО без этапа ПДЧ. Как отмечалось, они избежали стандартной процедуры ввиду высокой готовности к вступлению и близкого соответствия стандартам альянса.