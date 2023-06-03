Суд в Киеве арестовал четырех должностных лиц за инцидент с закрытым бомбоубежищем

В частности, первому заместителю Деснянской районной администрации избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Суд в Киеве арестовал четырех должностных лиц, которых ранее задержали из-за инцидента с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"3 июня суд по ходатайству Деснянской окружной прокуратуры Киева избрал меры пресечения четырем лицам по факту закрытого убежища в Деснянском районе столицы", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Первому заместителю Деснянской районной администрации, директору медучреждения, где расположено убежище, и его заместителю избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Охранник медучреждения отправлен под стражу.

В ведомстве заявили, что следствие продолжается, за ним последует правовая оценка и действий должностных лиц Киевской администрации.

В середине мая жители ряда украинских городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. По данным украинского агентства ТСН, закрытым оказалось каждое второе укрытие. Многочисленные жалобы поступали и от жителей Киева. Как сообщал по итогам проверки глава МВД Украины Игорь Клименко, в стране из 4 800 убежищ 252 оказались закрытыми, еще 893 - непригодными к использованию.