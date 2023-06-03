В Анкаре началась церемония инаугурации Эрдогана

Россию представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась в субботу в Анкаре, передает корреспондент ТАСС из президентского комплекса.

Россию на церемонии представляет прибывший в Анкару спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба Госдумы. Отмечается, что Володин "принимает участие в церемонии инаугурации по поручению президента РФ Владимира Путина".

Перед началом церемонии Эрдоган лично поприветствовал иностранных гостей. Во время рукопожатия с Володиным оба политика при помощи переводчика обменялись несколькими фразами.

Иностранные гости собрались в выставочном зале в президентском комплексе в столичном районе Бештепе. В канцелярии турецкого лидера сообщили ТАСС, что в церемонии участвуют высокопоставленные лица из 78 стран мира. Эрдоган приехал в президентский комплекс после принятия присяги в парламенте и посещения мавзолея имени Кемаля Ататюрка, первого президента и основателя Турецкой Республики. В настоящее время симфонический президентский оркестр исполняет турецкие композиции, затем Эрдоган выступит с речью. Вслед за инаугурацией пройдет торжественный ужин по этому случаю.

Ожидается, что поздно вечером в Анкаре Эрдоган объявит новый состав кабинета министров.