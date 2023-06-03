Помощник госсекретаря США обсудит в КНР отношения Вашингтона и Пекина

Как сообщили в Госдепе, Дэниел Критенбринк направится в Китай 4 июня

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк 4 июня направится в Китай, где обсудит главные составляющие отношений двух стран. Об этом в субботу сообщил Госдепартамент.

"В Пекине помощник госсекретаря Критенбринк и старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности (СНБ) США Сара Беран обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", - говорится в заявлении Госдепа.

Из Китая Критенбринк направится в Новую Зеландию, чтобы принять участие в "американо-новозеландском стратегическом диалоге и обсудить климатические изменения, технологии, экономическое и оборонное сотрудничество". Турне чиновника завершится 10 июня.

Американская сторона неоднократно сигнализировала о том, что хотела бы организовать визиты в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, министров финансов и торговли Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Кроме того, Белый дом высказывал желание президента США Джо Байдена провести новую беседу по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином.

В четверг глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министр обороны КНР Ли Шанфу отказался от проведения личной встречи с ним на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая проходит 2-4 июня в Сингапуре. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, министры пожали руки, но им не удалось провести "предметный обмен мнениями".