Правительство Украины отказалось рассматривать петицию об увольнении министра культуры

В кабмине указали, что она не отвечает требованиям письменного или устного обращения

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Украины не станет рассматривать петицию с инициативой уволить Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на ответ кабмина автору петиции.

"Сообщаем, что поданная вами электронная петиция об увольнении Александра Владиславовича Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики Украины в определенный срок не набрала необходимое количество голосов в ее поддержку", - цитирует издание документ.

Кроме того, в правительстве указали, что петиция не отвечает требованиям письменного или устного обращения. Автору предложили прислать правильно оформленное обращение в орган государственной власти или на имя должностного лица, имеющего соответствующие полномочия.

Вместе с тем накануне эта петиция, опубликованная на сайте правительства Украины, набрала 25 тыс. голосов. По мнению автора обращения, деятельность Ткаченко на посту главы ведомства привела к стагнации в культурной сфере страны.

Согласно информации "Общественного", Ткаченко назначен министром культуры 4 июня 2020 года, до этого он являлся депутатом Рады от пропрезидентской партии "Слуга Народа" и председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее Ткаченко 11 лет занимал должность гендиректора группы "1+1 Media".