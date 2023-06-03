Эсминец США и фрегат Канады прошли через Тайваньский пролив

По сведениям оборонного ведомства Тайваня, корабли следовали с юга на север

ГОНКОНГ, 3 июня. /ТАСС/. Эсминец Военно-морских сил США "Чунг-Хун" и фрегат королевского военно-морского флота Канады "Монреаль" прошли в субботу через Тайваньский пролив. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

По его данным, корабли следовали с юга на север. Другие подробности об их миссии не приводятся.

Согласно заявлению 7-го флота ВМС США, проход кораблей "демонстрирует приверженность Соединенных Штатов и их партнеров свободному и открытому индо-тихоокеанскому региону". Как утверждается в документе, эта миссия соответствовала международному праву.

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывало несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов. Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.