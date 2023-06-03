СМИ: комитет "6+6" Ливии утвердил законодательную основу для проведения выборов

Он ранее также пришел к консенсусу об участии в выборах профессиональных военных

КАИР, 3 июня. /ТАСС/. Ливийский Объединенный комитет "6+6", в состав которого входят члены Высшего государственного совета и Палаты представителей (однопалатного парламента), единогласно проголосовал за утверждение выработанной законодательной основы для проведения в стране президентских и парламентских выборов. Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

"Объединенный комитет Госсовета и парламента единогласно проголосовал за [утверждение] законов о выборах", - приводит канал слова источника. По его данным, глава Госсовета Халед аль-Мишри и спикер парламента Акила Салех прибывают в Бузнику, где вторую неделю проходили рабочие заседания комитета по согласованию избирательного законодательства.

Во вторник комитет "6+6" пришел к консенсусу по одному из наиболее спорных вопросов между парламентом и Госсоветом - об участии в выборах профессиональных военных. Было принято решение, что военнослужащие смогут выдвигать свои кандидатуры, и в случае проигрыша, вернуться к своей профессиональной деятельности. Объединенный комитет также определил и сроки предстоящих в стране выборов: парламентские должны состояться в декабре нынешнего года, президентские - в январе 2024 года. Для организации избирательного процесса в стране должно быть сформировано единое правительство с полномочиями на шесть месяцев без возможности их продления.

О формате "6+6"

В конце марта Госсовет и парламент делегировали 12 своих представителей в "6+6". Перед этим комитетом, формат которого был предложен спецпредставителем генсека ООН по Ливии, главой Миссии ООН по поддержке в Ливии Абдулаем Батили, была поставлена задача подготовить и согласовать законодательную основу для проведения референдума, президентских и парламентских выборов.

Первое рабочее заседание комитета открылось 22 мая в Бузнике.

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.