Yonhap: Южная Корея и США вместе изучат обломки ракеты КНДР, упавшей в Желтом море

По данным агентства, такая договоренность была достигнута во время краткой встречи на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре

СЕУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Министры обороны Республики Корея и США Ли Чжон Соп и Ллойд Остин договорились о совместном изучении обломков и частей ракеты-носителя КНДР, которая в результате неудачного пуска 31 мая упала в Желтое море. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника южнокорейского оборонного ведомства.

"Южная Корея и США согласились провести совместную проверку, как только [части ракеты] будут извлечены", - привело агентство слова источника. Договоренность была достигнута во время краткой встречи на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

В ходе своего выступления на форуме Ли Чжон Соп заявил, что укрепление трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Республикой Корея, США и Японией - "неизбежная мера по защите мира и свободы в регионе" на фоне развития ракетно-ядерной программы Пхеньяна. По его словам, КНДР продолжала "программы по обогащению урана и плутония", а также разработку ракетного и ядерного оружия, "даже когда шли переговоры об улучшении отношений и денуклеаризации".

Ранее Государственное управление по освоению космоса КНДР сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с первым для народной республики военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в среду в Желтое море. По данным Сеула, она упала в 200 км от южнокорейского острова Очхондо, Вооруженные силы Республики Корея ведут работы по поиску и извлечению обломков ракеты.

Помимо этого, в Сингапуре Ли Чжон Соп провел переговоры со своим китайским коллегой Ли Шанфу, призвав Пекин сыграть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове. Южнокорейский министр также встретился с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. "Выразил солидарность относительно обеспокоенности продолжающимися провокациями КНДР и обсудил потребности Украины в боеприпасах", - написал Боррель в Twitter.