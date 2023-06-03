Ливан представит на конференции в Брюсселе план возвращения беженцев в Сирию

В Бейруте заявили, что восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств дает новый импульс поиску решения проблемы беженцев

БЕЙРУТ, 3 июня. /ТАСС/. Делегация Ливана примет участие в седьмой международной донорской конференции по Сирии, которая состоится в Брюсселе 14-15 июня под эгидой Евросоюза и ООН. Об этом сообщил в субботу премьер-министр республики Наджиб Микати. "Правительство представит на этом форуме план поэтапного возвращению на родину сирийских беженцев из Ливана, который рассчитан на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу", - заявил он.

По словам премьера, восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) дает новый импульс поиску решения проблемы беженцев. "Мы сформировали правительственную делегацию, которая посетит Дамаск в ближайшие дни, - отметил он. - Министры обсудят с сирийскими коллегами совместные мероприятия, которые необходимо осуществить для безопасного и достойного возвращения беженцев".

Микати подчеркнул, что визит в Дамаск согласован с ЛАГ, учитывая вероятное содействие арабских братьев обустройству и обеспечению всем необходимым сирийских семей в местах их прежнего проживания. "Мы не можем заставить сирийцев покинуть Ливан, поэтому их выезд будет осуществляться на добровольной основе, в координации с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев", - указал он.

Премьер выступил в защиту принятых ливанскими властями мер по усилению контроля в пограничных районах. Он подчеркнул, что только 805 тыс. сирийцев, находящихся на ливанской территории, имеют статус беженцев. "Никто не может обвинять нас в расизме, - заявил Микати. - Как суверенное государство Ливан имеет право бороться с нарушителями правил проживания, проникших в страну нелегальным путем".

По сведениям газеты Asharq al-Awsat, с апреля власти Ливана депортировали не менее 1,2 тыс. граждан Сирии, которые не имели статуса беженцев и незаконно оказались на его территории. В ходе рейдов ливанской армии в палаточных лагерях были арестованы 2 тыс. человек.

С 2011 года на территории Ливана укрылось свыше 1,5 млн сирийцев. По данным министерства по делам перемещенных лиц, их содержание обошлось казне в 40 млрд долларов.