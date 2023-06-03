СМИ сообщили о нормализации ситуации в Сенегале

По сведениям Radio France internationale, крупных акций протеста не было

ПРЕТОРИЯ, 3 июня. /ТАСС/. Ситуация в Сенегале начала в субботу стабилизироваться после двух дней демонстраций и беспорядков, которые начались после призыва лидера оппозиции Усмана Сонко к его сторонникам выйти с протестом на улицы городов. Об этом сообщила радиостанция Radio France internationale.

В Дакар в субботу вернулось спокойствие, отмечает она. Однако в городе видны последствия недавних беспорядков: разбиты стекла в многочисленных государственных и иных зданиях, на улицах большое количество сгоревших автомобильных покрышек, которые протестующие использовали для перекрытия дорог. Закрытыми остаются многие магазины.

Военные продолжают патрулировать улицы Дакара. В стратегически важных точках в центральной части столицы сохраняются армейские блокпосты, размещены танки. Усиленные наряды полиции охраняют крупнейшие торговые центры, а также автозаправочные станции (АЗС). Доступ в интернет по-прежнему ограничен. Блокируются социальные сети.

Спокойствие в целом вернулось и в южные районы Сенегала, население которых традиционно поддерживало Сонко. Напряжение сохранялось в течение дня только в городе Зигиншор, мэром которого является Сонко. Там в субботу оставались закрытыми практически все магазины и АЗС.

Уголовный суд Дакара в четверг признал 48-летнего Сонко виновным в растлении малолетних, сняв с него обвинения в изнасиловании и угрозе смертью. После оглашения приговора политик призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста. В Дакаре, на юге страны и в прибрежных городах вспыхнули беспорядки, которые продолжались два дня. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли 15 человек. Акции протеста в ряде мест сопровождались грабежами магазинов.

Сонко был задержан полицией 27 мая на юге страны и доставлен в Дакар, там он был помещен под охрану в собственный дом. Приговор к двум годам тюрьмы лишает Сонко возможности выставить свою кандидатуру на предстоящие в феврале будущего года президентские выборы. Ранее он объявил, что намерен участвовать в них. Действующий президент Сенегала Маки Саль еще не сообщил, планирует ли выдвинуть свою кандидатуру.