В кабмине Украины отрицают отказ изучать петицию об увольнении министра культуры

В правительстве отметили, что сбор подписей за петицию продолжается

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Украины утверждает, что не отказывалось рассмотреть петицию с просьбой об увольнении Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики страны.

Ранее украинское издание "Общественное" со ссылкой на ответ кабмина автору петиции сообщило, что правительство не станет рассматривать инициативу уволить Ткаченко, так как она якобы не набрала необходимое количество голосов в свою поддержку, а также не отвечает требованиям письменного или устного обращения. Вместе с тем накануне эта петиция, опубликованная на сайте правительства Украины, набрала 25 тыс. голосов, чего достаточного для того, чтобы ее рассмотрели власти.

"Сбор подписей за петицию об увольнении Александра Ткаченко с поста министра продолжается. Уведомление автору о том, что петиция не набрала [необходимого числа] голосов, является исключительно следствием логической ошибки в старой системе петиций. Эта ошибка никак не влияет на дальнейшую обработку петиции", - говорится в сообщении на странице кабмина в Twitter.

Кабмин также опубликовал фото, на котором показано, что петиция за отставку Ткаченко набрала чуть более 25,5 тыс. подписей и на их сбор еще осталось два дня.

По мнению автора обращения, деятельность Ткаченко на посту главы ведомства привела к стагнации в культурной сфере страны.

Согласно информации "Общественного", Ткаченко назначен министром культуры 4 июня 2020 года, до этого он являлся депутатом Рады от пропрезидентской партии "Слуга Народа" и председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее Ткаченко 11 лет занимал должность гендиректора группы 1+1 Media.