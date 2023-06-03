СМИ: Алиев и Пашинян провели встречу в Анкаре после церемонии инаугурации Эрдогана

По сведениям телеканала TRT, президент Азербайджана и премьер Армении обсуждали вопросы нормализации двусторонних отношений

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели в субботу вечером краткую встречу в Анкаре после церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал TRT, показав фото со встречи.

По данным телекомпании, президент Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян обсуждали вопросы нормализации двусторонних отношений и намерены провести новую встречу на будущей неделе. Во встрече участвовал экс-премьер Турции Бинали Йылдырым.

Церемония инаугурации президента Эрдогана состоялась после его победы во втором туре президентских выборов 28 мая. В ней приняли участие представители порядка 80 государств.