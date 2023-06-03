В Белграде прошла массовая антиправительственная акция протеста

Ее провели под лозунгом "Сербия против насилия"

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Многотысячная антиправительственная акция протеста проходит в субботу в Белграде под лозунгом "Сербия против насилия", передает корреспондент ТАСС.

Участники демонстрации, организованной ровно через месяц после стрельбы с многочисленными жертвами в одной из белградских школ, собрались на большой митинг возле здания Народной скупщины (парламент), а затем прошли по центральным городам. Шествие завершилось возле здания администрации президента Сербии, куда протестующие намерены передать свои требования.

Среди прочего участники демонстрации требуют отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александара Вулина. Кроме того, протестующие выступают за закрытие некоторых СМИ, в основном проправительственных, которые, по их мнению, пропагандируют ненависть и насилие, и за смену руководства всех крупных каналов, включая "Радио и телевидение Сербии". Во время митинга периодически раздавались и призывы к отставке президента страны Александара Вучича.

Антиправительственные демонстрации под лозунгом "Сербия против насилия" проходят в Белграде пятую неделю подряд. Первая такая акция прошла 8 мая, поводом для нее послужили трагические события 3 и 4 мая, когда во время стрельбы в школе в Белграде погибли 10 человек и были ранены 7, а в муниципалитете Младеновац молодой человек из автомата убил 8 и ранил 14 человек.

Первый митинг носил более мирный и спокойный характер, на нем практически отсутствовали антиправительственные лозунги, люди стояли в полной тишине напротив здания Народной скупщины. Во второй раз колонна протестующих перекрыла мост Газела, на другой стороне реки Сава митингующие остановились и выкрикивали требования об отставке правительства и президента. Третья акция протеста носила уже яркий антиправительственный характер.