В Венесуэле выразили уверенность в развитии отношений с Турцией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал дальнейших успехов турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на новом этапе правления

КАРАКАС, 3 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в развитии отношений с Турцией и пожелал дальнейших успехов президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на новом этапе правления.

"Наилучшие поздравления и пожелания больших успехов нашему брату президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на этом новом этапе правления, который, несомненно, станет этапом развития и процветания Турции. Двусторонние отношения наших правительств будут продолжаться по пути братства и сотрудничества", - написал в Twitter Мадуро, который в субботу принял участие в инаугурации Эрдогана.

"Церемония вступления в должность президента Турецкой Республики нашего друга Реджепа Тайипа Эрдогана была экстраординарной и эмоциональной. Поздравления всему турецкому народу! Начинается новый этап процветания и благосостояния. Примите объятия Боливарианской Республики Венесуэла", - указал венесуэльский президент.

Политические и экономические отношения Венесуэлы и Турции получили динамичное развитие после официального визита Эрдогана в южноамериканскую страну в 2018 году. Подписаны и реализуются двусторонние соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, об инвестициях в малый и средний бизнес, о рыболовстве, туризме, спорте, здравоохранении, образовании и культуре. Поездка на инаугурацию Эрдогана стала пятым визитом Мадуро на посту президента Венесуэлы в Турцию.