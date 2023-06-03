СМИ: в Польше обнаружили фрагменты неизвестного воздушного объекта вблизи военной части

По информации радио RMF, нельзя исключать, что это разведывательный аэростат, который прилетел в республику с востока

ТАСС, 3 июня. Обрывки воздушного шара неизвестного происхождения обнаружили на северо-востоке Польши вблизи большой военной части. Об этом сообщило в субботу радио RMF.

Фрагменты воздушного объекта были найдены рано утром в кукурузном поле в местности Калишки в Варминьско-Мазурском воеводстве страны. В нескольких километрах от этого места расположена большая военная часть и полигон.

Как информирует радиостанция, нельзя исключать, что это разведывательный аэростат, который прилетел в республику с востока. По другой версии, это метеозонд. На место прибыла полиция и армия. Военные забрали находку для проведения дальнейших исследований.

Сообщается, что под куполом аэростата находился пенопластовый ящик, антенна, а на аэростате можно было прочитать надписи на кириллице.

Как сообщили журналисту RMF в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, радиолокационные системы страны не зафиксировали нарушения воздушного пространства республики.

Это не первый подобный случай в Польше. В середине мая польские военные несколько дней искали зафиксированный в польском воздушном пространстве объект, прилетевший со стороны Белоруссии.