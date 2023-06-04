Экс-инспектор ООН заявил, что новейшие спутники РФ изменят ход конфликта на Украине

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер уверен, что что "украинцы к концу лета не будут иметь возможностей для продолжения конфликта"

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Новые российские спутники высокого разрешения позволят РФ изменить ход конфликта на Украине. Такое мнение озвучил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста US tour of duty.

Риттер отметил, что Россия недавно вывела на орбиту "радиолокационный спутник с разрешением до одного метра". "Это значит, что они видят все, даже через облака или в дождливую погоду. Это спутники высочайшего разрешения, они видят все", - продолжил он.

"От русских больше ничего не спрячешь", - констатировал Риттер. "Это фундаментальным образом поменяет ход этого конфликта, потому что больше не получится спрятать все то, что было доставлено", - продолжил он, говоря о поступающем на Украину вооружении.

"Все эти [вооружения] засекаются и вносятся в российскую базу данных. И русские будут наносить по ним все больше ударов, мы уже видим этому подтверждение", - отметил Риттер, выразив мнение, что "украинцы к концу лета не будут иметь возможностей для продолжения конфликта".