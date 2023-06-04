3 июня, 21:04
Военная операция на Украине

Экс-инспектор ООН заявил, что новейшие спутники РФ изменят ход конфликта на Украине

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер уверен, что что "украинцы к концу лета не будут иметь возможностей для продолжения конфликта"

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Новые российские спутники высокого разрешения позволят РФ изменить ход конфликта на Украине. Такое мнение озвучил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста US tour of duty.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Риттер отметил, что Россия недавно вывела на орбиту "радиолокационный спутник с разрешением до одного метра". "Это значит, что они видят все, даже через облака или в дождливую погоду. Это спутники высочайшего разрешения, они видят все", - продолжил он.

"От русских больше ничего не спрячешь", - констатировал Риттер. "Это фундаментальным образом поменяет ход этого конфликта, потому что больше не получится спрятать все то, что было доставлено", - продолжил он, говоря о поступающем на Украину вооружении.

"Все эти [вооружения] засекаются и вносятся в российскую базу данных. И русские будут наносить по ним все больше ударов, мы уже видим этому подтверждение", - отметил Риттер, выразив мнение, что "украинцы к концу лета не будут иметь возможностей для продолжения конфликта". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация