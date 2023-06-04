В Греции участвовать в парламентских выборах 25 июня намерены 44 партии и коалиции

Верховный суд объявит список допущенных к выборам партий 8 июня

АФИНЫ, 4 июня. /ТАСС/. Более 40 партий, коалиций и отдельных кандидатов подали в Верховный суд по гражданским и уголовным делам заявки на участие в парламентских выборах в Греции 25 июня. Об этом сообщил в субботу греческий телеканал ERT-1, опубликовавший их список.

Для участия зарегистрировались 35 партий, 5 коалиций партий, 1 объединение независимых кандидатов, а также 3 отдельных независимых кандидата. Список допущенных к выборам партий будет объявлен Верховным судом 8 июня. Заявки на участие в предыдущих выборах, которые проходили 21 мая, подавали 50 партий и коалиций, допущены были 36, а в парламент прошли 5.

Среди 44 претендентов есть как новые политические организации, так и партии, которым по разным причинам было отказано Верховным судом в участии в предыдущих выборах. Теперь они снова подали заявки на участие под другим или похожим названием.

Партия, поддерживающая Россию

Заявку на участие в выборах подала партия "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) во главе с известным греческим политиком, экс-министром энергетики Панайотисом Лафазанисом, высказывающимся в поддержку действий России. В интервью ТАСС перед выборами 21 мая Лафазанис подчеркнул, что Россия противостоит в одиночку на Украине всему промышленному, военному, технологическому потенциалу Запада и нуждается в практической поддержке и солидарности со стороны всех народов. Политик заявил, что действия России на Украине имеют оборонительный характер и призваны остановить геноцид русского населения на украинской земле и защитить свою безопасность от агрессивного вторжения и окружения НАТО. В выборах 21 мая ДИКЕА не участвовала.

Намерены участвовать в выборах "Демократическое патриотическое движение - Ники ("Победа")" и политическое движение "Курс на свободу", которую возглавляет бывший председатель греческого парламента Зои Константопулу. Эти две партии набрали на выборах 21 мая 2,92% и 2,89% голосов соответственно, не преодолев трехпроцентный барьер.

По данным ERT-1, среди кандидатов на участие в выборах есть и объединение "Греки за Родину и свободу", в которое входит осужденный и находящийся в тюрьме Илиас Касидиарис, бывший членом парламента от ультраправой партии "Хриси авги". На прошлых выборах Касидиарис, отбывающий 13-летний срок заключения за членство в "Хриси авги", признанной в судебном порядке преступной организацией, сумел учредить из тюрьмы ультраправую партию "Эллинес" ("Греки"), которой впоследствии Ареопаг запретил участие в выборах. В новых выборах решила не участвовать пользовавшаяся поддержкой Касидиариса ультраправая партия ЕАН, которая не получила существенной поддержки избирателей в прошлый раз.

Намерения ведущих партий

Новые парламентские выборы будут проводиться в Греции 25 июня в связи с тем, что предыдущие не привели к созданию правительства. Правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом получила на тех выборах 40,79% голосов, но ей при этом достались только 146 мест в парламенте. Для контроля над 300-местным главным законодательным органом требуется как минимум 151 депутатское место. "Новой демократии" не хватило всего 5 кресел, однако вступать в коалицию с другими партиями она не хотела.

В итоге ни одна из трех ведущих партий по числу набранных голосов так и не воспользовалась правом сформировать коалиционное правительство. НД с самого начала делала ставку только на кабинет из своих представителей. На выборах 25 июня будет использоваться уже усиленно-пропорциональная система, благодаря которой лидирующая партия получит в качестве бонуса до 50 дополнительных мест в парламенте. Как заявил Мицотакис, если бы выборы 21 мая проводились по усиленно-пропорциональной системе, то "Новая демократия" имела бы 171 место в главном законодательном органе. Теперь эта партия рассчитывает получить до 180 депутатских кресел с учетом бонуса в несколько десятков дополнительных мест и самостоятельно создать правительство.