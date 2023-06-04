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Кризис в Сирии

СМИ: десятки бывших боевиков и дезертиров воспользовались амнистией властей на юге Сирии

По словам мэра провинции Дераа Энхель Джамаль аль-Хатиба, инициатива правительства открывает возможность для совершивших ошибки молодых людей вернуться к нормальной жизни

БЕЙРУТ, 4 июня. /ТАСС/. Центр по урегулированию гражданского статуса бывших сторонников оппозиции и дезертиров, уклоняющихся от обязательной воинской службы, открылся в субботу в провинции Дераа на юге Сирии. В первый день его работы туда добровольно пришли десятки разыскиваемых граждан, которые воспользовались предоставленной властями амнистией, сообщило агентство SANA.

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Как заявил мэр города Энхель Джамаль аль-Хатиб, "инициатива правительства открывает возможность для молодых людей, совершивших ошибки, вернуться к нормальной жизни и мирному труду". По его словам, продолжающийся процесс национального примирения на юге страны позволит начать там послевоенное восстановление. "Сирийцы нуждаются сейчас в работе, в получении профессии, в строительстве нового жилья для своих семей, поэтому местные жители очень позитивно отреагировали на инициативу властей", - подчеркнул мэр.

Как считает один из шейхов племен района Тасиль Айюб аль-Ибрагим, "урегулирование гражданского статуса лиц, нарушивших закон, прокладывает путь стабилизации ситуации на юге Сирии, где вновь активизировались в последнее время банды террористов".

В свою очередь депутат Народного совета (парламента) Сирии Абдель Насер аль-Харири призвал жителей южных районов "сделать решительный шаг для возвращения к полнокровной жизни, а тех, кто подлежит призыву в ряды вооруженных сил, без колебаний пройти службу в сирийской армию".

Президент Сирии Башар Асад в мае издал новый указ о всеобщей амнистии, который освобождает дезертиров от уголовного наказания, предусмотренного законом о службе в рядах ВС арабской республики. Боевикам, воевавшим ранее в составе антиправительственных формирований, предоставляется возможность урегулировать отношения с властями. Для этого необходимо добровольно пройти проверку в правоохранительных органах на предмет возможной причастности к террористической деятельности.

В 2021-2022 годах в рамках процесса национального примирения в Дераа были амнистированы свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований. 

Теги:
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