4 июня, 01:35

Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе

Виталий Невар/ ТАСС, архив
© Виталий Невар/ ТАСС, архив

Командование ВС США назвало действия китайского корабля нарушением правил безопасного движения в международных водах

ТАСС, 4 июня. Корабль военно-морских сил КНР приблизился к американскому эсминцу менее чем на 150 метров в Южно-Китайском море. Как сообщила в субботу канадская телекомпания Global News, такие действия китайских моряков чуть не привели к столкновению.

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Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе.

В ответ на происшествие Индо-Тихоокеанское командование ВС США разместило заявление о том, что действия китайского корабля нарушали правила безопасного движения в международных водах.

Представитель посольства КНР в Канаде заявил Global News, что корабли США и Канады сами сообщили о своем присутствии, и добавил, что китайские военно-морские и воздушные силы контролировали оба корабля на законной основе.

30 мая Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США заявило об "агрессивном маневре китайского истребителя J-16" в отношении американского RC-135 над Южно-Китайским морем. Оно утверждает, что 26 мая самолет-разведчик Соединенных Штатов осуществлял там "регулярные безопасные операции" и выразило надежду, что страны региона "будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом". 

Теги:
КанадаСШАКитай
© Информационное агентство ТАСС
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